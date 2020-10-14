İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de yağmurlar zeytincilerden sonra arıcıları da sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, bir haftadan bu yana aralıklarla düşen yağmur zeytine ilaç olurken, arıcıları da sevindirdi.

Yağmurlarla birlikte arılarda hareket olduğunu anlatan Ramazan Salı, iyi bir sonbahar yaşamayı hayal ettiklerini söyledi.


Edremit Körfezi yöresinde aralıklarla düşen güz yağmurları zeytinciyi sevindirirken, arıcılarında yüzünü güldürdü. Yaz aylarında yaşanan kuraklığın arıcıları olumsuz etkilediğini anlatan arıca Ramazan Salı, güz yağmurlarının umutları artırdığını söyledi. Ramazan Salı, “15 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Yöremizde yaklaşık 5 aydır yağmur düşmemişti. Böyle olunca kovanlarda verim azaldı. Kovanlarda yavru çürüklüğü başladı. Bu günlerde onun mücadelesini yapıyoruz. Son günlerde düşen yağışlar çok faydalı oldu. Yağmurlardan sonra arı polen bulmaya başladı. Bu da bizi sevindiriyor. Arıcılara yapılan desteğin arttırılmasını bekliyoruz. Eskiden bir kovan arı ile bir koyun bir sayılırdı. Şimdi koyuna verilen destek arıya verilmiyor. Halbuki arı koyundan daha faydalı. Arı olmazsa insan olmaz. Desteğin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.