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Burhaniye'de Yapay Resifler sayesinde balık çeşidi ve sayısı artacak

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığınca yapımına başlanan yapay resifler tamamlanırken, yapay resifler sayesinde yörede balık çeşidi ve sayısının artacağı kaydedildi.

Belediye şantiyesinde hazırlanan 120 yapay resif atılmaya hazır hale gelirken, proje kapsamında incelemelerde bulunan Kaymakam İlyas Memiş, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'e teşekkür etti


Burhaniye'de, biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yapay resiflerin, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla Pelitköy sahilinde denize atılacağını anlatan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “Yapay resif alanı oluşturulması yönünde, başlattığımız çalışmalarda sona geldik. Şu anda 120 adet yapay resif hazırlandı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemizin çok yararlı olacağına inanıyoruz. Çünkü, aynı proje 2015 yılında Altınoluk'ta uygulandı. Yaptığımız araştırmada 28 olan balık çeşidinin 120'ye çıktığını tespit ettik. Balık miktarının da bin kat artığı belirlendi. Yapay resiflerin atılacakları yerleri Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden hocalar tespit etti. Burhaniye'de yerel dalgıçlarla Ege Üniversitesi uzmanlarını buluşturduk. Resifleri önümüzdeki aylarda atacağız. Bunlar, aynı zamanda yöreye trol ve gırgırların girmesini de önleyecek.“ dedi.

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