Burhaniye'de yaptılar, Balıkesir'de sergilediler

Balıkesir'deki Öğrenme Şenliği'nde sergilenen, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin eserleri yoğun ilgi gördü. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 20 Halk Eğitimi Merkezinin ürünleri görücüye çıktı.

Alış Veriş Merkezi'nin salonundaki sergide, panç nakışı, su kabağı ve ipek kozasından hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Kurs öğretmenleri Keziban Kiraz, Rukiye Eda Şahin ve Özlem Tezcan'ın öncülüğünde yapılan uygulama da ilgi gördü. Sergiyi çok sayıdaki Balıkesirlinin yanı sıra Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner'de ziyaret etti. Kaymakam Öner ve eşi Zehra hanım, Burhaniyeli kursiyerleri kutladı. Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdür Bülent Dükancı da, “ Öğrenme şenliklerine değişik ürünlerimizle katıldık. Kursiyerlerimiz yaptıkları uygulamalarla da dikkat çektiler. Panç nakışı, su kabağı ve ipek kozası işleri yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz sezonda açtığımız 340 kurstan 7 bin 614 vatandaşımız yararlandı. Kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalışıyoruz” dedi.