Burhaniye'de yat yimanının kapasitesi artırılacak

Burhaniye ilçesinde, Belediye, İskele Mahallesi'nde yer alan Burhaniye Yat Limanında, kapasite artışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 150 tekneye aynı anda hizmet verebilecek şekilde yapılan yeni düzenleme kapsamında inşa edilen 2 adet yüzer iskele inşaatlarının alt yapı çalışmaları sürdürülüyor.

Burhaniye'de Belediye yetkisinde olan Yat Limanını amacına uygun işletme sözünü veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, bu amaca yönelik olarak göreve geldiği günden bugüne kadar birçok düzenlenme ve yenileme yaptı. Son olarak yat limanında kapasite artışını sağlamak üzere 2 adet yüzer iskele yapımı için kolları sıvayan, Başkan Necdet Uysal, limanda ki çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında limanın, elektrik, su ve yangın alt yapıları yenileniyor. 90 ve 75 metre boyutlarında inşa edilen iki adet yüzer iskele ve limanın alt yapı çalışmaları devam ediyor.