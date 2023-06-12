Burhaniye'de yaz tedbirleri toplantısı yapıldı

Burhaniye'de yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla başta trafik tedbirleri ve suda boğulma olayları olmak üzere alınacak tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kamu kurum temsilciler katıldı

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda; turizm sezonunun başlamasıyla yaz aylarında ilçeye gelecek olan yazlıkçılar, tatilciler ve günübirlik gelen ziyaretçilerin oluşturacağı yoğunluğa karşı vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması ile ilçe de park ve trafik sorunlarının yaşanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. İlçedeki mavi bayraklı plajlarıyla halkın yoğun bir şekilde kullandığı Ören, Öğretmenler, İskele ve Pelitköy mahallelerinde bulunan plajlar başta olmak üzere, ilçedeki tüm sahil ve plajlarda trafik ve otopark sorunu yaşanmaması ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanı Astsubay Berkan Başaran, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın ve ilgili kurum amirleri katıldı.