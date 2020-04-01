Burhaniye'de yazlık ekilişler başladı gübre satışları arttı

Gübre ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Gübre Bayii Şinasi Çelik, geniş alanlarda domates, biber ve patlıcan ekiminin başladığını söyledi.

Burhaniye'de yazlık ekilişlerin başlaması üzerine gübre talebinin arttığını anlatan Şinasi Çelik, “ İlçemizde domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin ekimine başlandı. Geçtiğimiz aylarda ekilen bezelyelerde çiçek açtı. Ekilişlerin artması üzerine gübre talebi de arttı. Biz de ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz” dedi.