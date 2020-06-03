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Burhaniye'de yazlık sitelerde hazırlıklar tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, seyahat yasağının kalkması ile birlikte dolmaya başlayan yazlık sitelerde yeni normal hazırlıkları tamamlandı.

İmko Tatil Sitesinde de sosyal tesisler dezenfekte edilirken, çay bahçesi de sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlendi.


Yurt genelinde seyahat yasağının kalkması Burhaniye'deki yazlıkları hareketlendirdi. Bir Hazirandan itibaren seyahat yasağının kalkması ile birlikte yazlık sitelerde de büyük hareketlilik başladı. Sitenin dolmaya başladığını anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini aldıklarını söyledi. Uysal, “İki günden beri sitemiz dolmaya başladı. Biz de sosyal tesislerimizi dezenfekte ederken, çay bahçemizi de hazırladık. Setimizde 995 aile oturmaktadır. Korona virüs salgınına karşı tedbirlerimizi aldık. Çay bahçemizi sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırladık. İyi bir sezon geçirmek için yoğun bir çalışma içine girdik” dedi.

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