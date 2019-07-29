Burhaniye'de yazlıkçı pazarı 7 yılını doldurdu

Yaz aylarında kurulan pazar yazlıkçıların işini kolaylaştırıyor.

Burhaniye'de Ören-Akçay yolu kenarında kurulan yazlıkçıya özel pazar vatandaşların işini kolaylaştırdı. Orjan, İmko ve Haberkent Tatil Siteleri yakınında haftanın Pazar günleri kurulmaya başlanan Pazar, Temmuz ile Ekim ayları arasında hizmet veriyor. Yöredeki sitelerde oturan binlerce yazlıkçı, sebze meyve ihtiyacını bu pazardan sağlıyor. Uzun zamandır pazarda satış yaptığını anlatan Erdoğan Zengin, “Burada Orjan, İmko ve Haberkent sitelerine hizmet veriyoruz. Pazardan da memnunuz” dedi. İmko sitesinde oturduğunu anlatan Himmet Koçbey de, “ Bu pazarın kurulması bizim için çok faydalı oldu. Pazar ayağımıza geldi. Bu Pazar sayesinde ilçe merkezine gitmekten kurtulduk” dedi. Pazarcı Osman Birtane ise, “Her gün pazarlardayız. Alış verişler çok iyi değil. Pazar yerine gölgelik yapılmasını istiyoruz” dedi. Cemil Erkan da, “Ben Orjan'da oturuyorum. Burada hafta sonu kurulan Pazar bizlerin işini kolaylaştırdı Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Organik Ürünler sattığını anlatan İsmail İbiş de, “Ben de iki yıldır bu pazara geliyorum. Kırtık Mahallesinde ürettiğimi organik ürünleri satıyorum. Pazarların çok olması bizim için çok iyi. Pazardan memnunum” dedi.