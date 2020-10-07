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Burhaniye'de yazlıkların yanında çıkan ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde yazlıkların yanında çıkan ot yangını korkuttu.

Sabah erken saatlerde çıkan yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, sabah ezanı sırasında Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yazlıkların bitişiğindeki yangın korkuya neden olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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