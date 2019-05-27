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Burhaniye'de Yelken Hakem Semineri sona erdi

Burhaniye ilçesinde, BUBYO da gerçekleşen Yelken Hakem Vize ve Aday Hakem semineri sona erdi.

Burhaniye, 24-24-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye Yelken Federasyonu Balıkesir Temsilciliğinin öncülüğünde düzenlenen Yelken Hakem Semineri'ne ev sahipliği yaptı.


Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda düzenlenen seminere yurdun değişik yerlerinden 14 hakem adayı katıldı. Burhaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen'in de aralarında bulunduğu kursiyerler 3 günlük eğitimin ardından sınava girdi. Seminerin başarılı geçtiğini anlatan Yelken Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Ferhat Temelli, “Böyle bir seminere ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. TYF Merkez Hakem kuruluna yeni hakemlerimizi katmakla onur duyduk. Arkadaşlarımız belge alıp hakem oldular. Bize ev sahipliği yapan BUBYO yönetici ve personeline teşekkür ediyorum. Seminer katılarak belge almaya hak kazanan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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