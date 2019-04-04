Burhaniye'de yeni başkanın ilk icraatı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in görevi devralmasından sonra belediye çalışmaları da hızlandı. Seçim sırasında kirlenen bir çok cadde ve sokak, Belediye temizlik çalışanlarının gece mesaisi sonrasında pırıl oldu.

Dün mazbatasını alarak göreve başlayan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, gece saatlerinde Ali Çetinkaya Caddesi ile Hürriyet Caddesini sabunlu su ile yıkattı. Temizlik işçilerinin sabaha kadar sürdürdükleri çalışmalar sonucu yollar, banklar, otobüs durakları ve açık kullanım alanları sabunlu sular ile yıkandı. Yapılan çalışmalar takdir topladı.