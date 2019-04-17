Burhaniye'de yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası yeni dönemin ilk Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 4541 sayılı kanunun muhtarlara yüklediği sorumluluklar anlatıldı.

Muhtarlara başarı dileğinde bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, muhtarların önemli görevler ifa edeceklerini anlattı. Toplantıda, 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun başta olmak üzere ilgili Kanun ve mevzuatın muhtarlara verdiği görev ve sorumlukların anlatıldığı bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Yapılan sunumun ardından toplantıya katılan daire amirleri, muhtarların ihtiyaç ve taleplerini doğrultusunda kurumlarının sorumluluk alanları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda konuşan Kaymakam Öner, “ 31 Mart 2019 Pazar günü ilçemizde yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre Burhaniye'mizin mahallerine muhtar olarak seçilen tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Muhtarlık görevi kamu hizmetleri için önemli bir mercidir. Bu nedenle, mahallelerimizde kamu hizmetlerine yönelik talep ve sorunların giderilmesinde ve etkin, verimli kamu hizmeti sunumunda muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Muhtarlarımız kamu kuruluşları ile kuracakları yakın irtibat ile başarılı hizmetlere vesile olunacaktır. Tüm mahalle muhtarlarımıza yürütecekleri çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan ve İlçe Jandarma Komutanı Alil Burak Çelik ile bazı daire müdürleri ve 38 mahalle muhtarı katıldı