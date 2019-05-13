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Burhaniye'de yeni ilçe emniyet müdürü göreve başladı

Balıkesir’in Burhaniye, Edremit ve son olarak Bigadiç ilçesinde emniyet müdürlüğü görevini yapmış olan 4.

Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve son olarak Bigadiç ilçesinde emniyet müdürlüğü görevini yapmış olan 4.Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı ve ilk mesai gününde Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti.


Ziyarette Burhaniye'nin asayiş durumu ve ilçedeki emniyet hizmetlerine ilişkin çeşitli hususlar değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, “Önceki dönemlerde de ilçemizde İlçe Emniyet Müdürü olarak çalışmış Burhaniye'yi ve bölgemizi yakından tanıyan müdürümüzün önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum ve kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

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