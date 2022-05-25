Burhaniye'de Yeni Nesil İnsan Kaynakları söyleşisi düzenlendi

Söyleşiye konuşmacı Yırcalı Yersa Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Seda Karakuş, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Girişimcilik Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Yıldırım Kutbay, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, fakülte mensubu diğer akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılım sağladılar.

BUBFA öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği “Yeni Nesil İnsan Kaynakları” temalı etkinlikte, konuşmacı Seda karakuş, öğrencilere CV hazırlamanın beş önemli inceliğini, yeni nesil iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları ve mülakatta dikkat edilmesi gereken püf noktaları aktardı. Öğrencilere ve konuşmacılara teşekkür eden BUBFA Dekan V. M. Oğuzhan İlban; “Balıkesir'in değerli şirketlerinden birinin insan kaynakları müdürü olan Seda Hanım fakültemize gelerek bize ve öğrencilere verdikleri değeri hatırlattı. BUBFA öğrencilerin ne kadar değerli olduklarını bir etkinlikle daha perçinlemiş olduk. Geçmişte öğrencilerimizin fayda sağladığı birçok etkinliğe imza attık. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız etkinliklerle öğrencilerimize değer katmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılım sağlayan Seda Hanıma ve etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerin insan kaynakları ve kariyer olanakları hakkındaki meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra etkinlik, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'nın Seda Karakuş'a teşekkür belgesi takdimiyle birlikte son buldu.