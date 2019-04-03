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Burhaniye'de yeni Nüfus Müdürü göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, Celal Tüzen’in emekliye ayrılması ile boşalan Nüfus Müdürlüğüne Erdem Acar atandı.

Burhaniye ilçesinde, Celal Tüzen'in emekliye ayrılması ile boşalan Nüfus Müdürlüğüne Erdem Acar atandı. İvrindi Nüfus Müdürlüğünden Burhaniye'ye atanan Acar, yeni görevine başlarken, vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını söyledi.


Burhaniye'de Celal Tüzen'in geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılması ile boşalan Burhaniye Nüfus Müdürlüğüne atanan 54 yaşındaki Erdem Acar, görevine başladı. Aslen Erzurumlu olan 2 çocuk babası Acar, sırasıyla Balya, Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde müdürlük yaptı. 20 yıllık müdür olan Acar, işinin hizmet olduğunu ve insanların işlerini kolaylaştıracaklarını söyledi.

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