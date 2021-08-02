Burhaniye'de Yeşil Pedallar doğa ve sanat ile buluşuyor

Burhaniye ilçesinde, Birleşmiş Milletler GEF-SGP Türkiye'nin desteği ile Eşpedal Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Yeşile Çevir' projesi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı' kapsamında gören ve görmeyenlerin birlikte tasarladıkları etkinlikler ve ‘Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi' faaliyetleri, 2-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında Balıkesir İli Edremit Körfezi'nde düzenlenecek, doğa ve tarih/kültür turları yapılacak, çeşitli kültür/sanat/bilim atölyeleri gerçekleştirilecek.

'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı' tabiatın herkes için erişilebilir olabileceğini gösterecek. Eşpedal Derneği ve Ören-Adramytteion Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı', Türkiye'nin farklı illerinden gelen 15 gören ve 15 görmeyenin bisikletle doğa turu yapabileceği benzersiz bir deneyim sunacak. Tandem bisikletlerle gerçekleştirilecek olan ve pilot ve coplotların birlikte pedallayacağı turda; Burhaniye, Edremit ve Havran'da bulunan çeşitli kamp alanlarındaki molalarda onlarca etkinlik yapılacak. Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi' gerçekleştirilecek

Kamp programında bisiklet turları, çevre ve tarihi alan gezilerinin yanı sıra çocuklar, yetişkinler ve görme/işitme/yürüme engeli olan bireyler için bilim ve kültür-sanat alanında çeşitli faaliyetler de doğaseverleri bekliyor olacak. Adramytteion Derneği ve Velocity216 Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek olan ‘Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi' ile çocuklara doğa dostu bir ulaşım aracı olan bisikletin önemi anlatılacak ve sanat atölyeleri ile onların keyifli vakit geçirmeleri sağlanacak.

“Bisikletli Çevre Dostu/ Sanat Dostu Kentler” modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyete Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Edremit Belediyesi, Havran Belediyesi ve Burhaniye Ticaret Odası da destek veriyor.