Burhaniye'de Yıldız Sokak yeni çehresine kavuştu

Son olarak ilçenin en uzun sokaklarından biri olan Mahkeme Mahallesi Yıldız Sokak'ta yürütülen parke taş yol yapım işleri büyük oranda tamamlanırken, Belediye Başkanı Necdet Uysal çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye Belediyesi, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek adına, cadde ve sokaklardaki kilit taşı döşemelerine devam ediyor. İlçede beş yıldır aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında birçok mahallede cadde ve sokaklar parke taş yol olarak yeniden düzenledi. Bugün itibariyle aynı anda 4 mahallede yeni yol yapımını sürdüren Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Mahkeme Mahallesi Yıldız Sokak'ta yürüttükleri çalışmalar kapsamında yolun bordür döşemelerini, stabilizasyonunu ve parke taş döşeme işlerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “5 yıllık görev sürecimizde merkez ve kırsal mahalle ayırmadan ciddi bir yol yapım bilançosuna ulaştık. Belirli bir plan dâhilinde devam eden parke taş yol yapım işlerimiz aynı anda birçok ekip ile devam ediyor. Şu anda 4 Mahallemizde yeni yol yapım çalışmaları sürerken birçok mahallemizin muhtelif yerlerinde de yolların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızın yol yapımları konusunda endişe duymamasını istiyoruz. Yolu yapılmayan yer kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.