Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı

Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılının ilk 6 ayın da Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara 15 milyon 494 bin lira yardım yapıldığı açıklandı. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, her zaman kimsesiz ve yoksul vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Burhaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılının ilk 6 ayında 15 milyon 494 bin lira sosyal yardım yapıldığı açıklandı. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek, Burhaniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi 10 bin 204 vatandaşımıza ayda 2 milyon 582 bin lira olmak üzere altı ayda 15 milyon 494 bin lira yardım yapıldı. AK Parti her zaman ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yoksul vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de, her daim vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.