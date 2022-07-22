İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de yol seferberliği

Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Mahallesi’nde yol yapım faaliyetlerine devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Mahallesi'nde yol yapım faaliyetlerine devam ediyor.


Doğalgaz hattı ve alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yenileme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından itinayla sürdürülüyor. Bozulan yollar yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanı kapsarken, yapılan faaliyetler de parke taş ve kaldırım döşenmeye başlandı. Öğretmenler Mahallesi'nin Cihat Alpan ve Reha Yurdakul Caddeleri'nde yollar en kısa sürede yenilenmiş olacak.

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