İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burhaniye'de yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Burhaniye'de alt yapı çalışmalarından ve doğalgaz döşenmesinden kaynaklı bozulan yollar, ilçe genelinde aralıksız yapılan çalışmalarla yenilenmeye devam ediyor.


Geriş Mahallesi Küçük Ceylan Sokak, Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi 32. Sokak'ta parke taş tamirat çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak ilçe yollarının etap etap yapıldığını ve Doğalgaz hat döşeme ve aboneliklerden kaynaklı bozulan yolların ivedilikle yenilendiğini ; abonelik işlemlerinin devam etmesinden dolayı çalışmalarında program dahilinde süreceğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.