Burhaniye'de yol yapım seferberliği devam ediyor

Son olarak, Cumhuriyet Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi yollarının yapımını sürdüren Belediye, parke ve yol yapımına ağırlık verdi.

Merkez de, yolların bakımı ve yapımı için ciddi mesai harcayan Burhaniye Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve Hürriyet Mahallesindeki çalışmaları ile de vatandaşların takdirini kazandı. Vatandaşların ayağının çamura basmaması için yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Göreve geldiğim günde itibaren mahallelerimizde ki insanların hayatına her anlamda dokunmaya çalıştım. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın taleplerine cevap verebilmekti. Bu gün Burhaniye'de bulunan neredeyse bütün yolları yapmaya çalışıyoruz. İlçe halkımızla el ele vererek daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe hedefimize ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Çünkü biz doğru yoldayız ve yapılan çalışmalardan halkımız da oldukça memnun. Biz, bize güvenen vatandaşlarımızı asla yolda bırakmadık. Şimdi de Cumhuriyet Mahallesinde ve Hürriyet Mahallesinde yol yapımlarımız devam ediyor. Kimsenin ayağı çamura basmasın istiyoruz” dedi.