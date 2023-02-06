Burhaniye'de yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Başta doğalgaz çalışmaları olmak üzere altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yapımı, program dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı parke taş yol yapım ve onarım çalışmalarına; İskele, Hürriyet ve Mahkeme mahallelerinde devam ediyor. İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde yol söküm çalışmalarına başlayan ekipler, Mahkeme Mahallesi Nine Hatun Caddesi'nde ve Hürriyet Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda parke taş tamirat çalışmalarına devam ediyor.