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Burhaniye'de yollar çiçek açıyor

Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan yol hamlesi İskele Mahallesi’nde kilit parke taşı ile devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan yol hamlesi İskele Mahallesi'nde kilit parke taşı ile devam ediyor.


Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın talimatı ile devam eden yol yapım çalışmalarında bugüne kadar ilçe merkezinde 308 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Aralıksız olarak çalışan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi Karacaoğlu Caddesinde kilit parke taşı döşüyor. Yenilenen yollarda yağmur olukları ve kaldırımlarda yapılıyor.


Çalışmaların devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Göreve başladığımızda ilçemizin birçok yolu bozuktu. Hemen harekete geçerek halkımızın daha rahat ve daha güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla yolların yapım ve onarımlarına başladık. Bozuk olan yollar tamir edildi, yeni açılan yollar ise kilit parke taşı döşenerek tozdan ve çamurdan kurtarıldı. Bugüne kadar ilçemiz, merkez mahallelerinde 308 bin metrekare yol yaptık. Çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor” dedi.

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