Burhaniye'de yolların tamirine başlandı

Burhaniye'nin doğalgaz hattından kaynaklı kazılan yollarının yapımına başlandı. Doğalgaza geçiş sürecinde kazılan yolların dolgu süresinin tamamlanmasının ardından yapımına başlandı.

Burhaniye'de, ilk etabı tamamlanarak kullanıma geçirilen doğalgaz hatlarından kaynaklı kazılan yollar, Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ihale ile tamirat ve yenilenmesine başlandı. Doğalgaz firması tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Burhaniye'nin merkezinde döşenen doğalgaz hattı borularından kaynaklı kazılan yollar ilk etapta yapılan abonelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra doldurulmuştu. Doldurulan yolların tekrar çökmemesi ve zeminin oturması için beklenilmesi gereken zaman dolduktan sonra da, Burhaniye Belediyesi ivedilikle yolların tamir işlemlerine başladı.

Şubat ayı içerisinde yapılan ihale ile tamirat ve yenilenme çalışmalarına başlanan yollarda parke taş, bordür, yağmur suyu olukları ve granit taş yollarının tamiri gerçekleştirilecek. Toplamda ilk etap için 19 bin 600 m2 parke taş, 2 bin m2 bordür, 2 bin m2 yağmursuyu oluğu ve 1500 m2 granit taşının döşeneceği yollar 5 ay sürecek çalışmalar sonucunda tamamlanacak. Yapılan çalışmaların maliyeti 03/08/2017 tarihinde mecliste alınan karar doğrultusunda Burhaniye Belediyesi tarafından karşılanacak. İlçe genelinde ilk etapta yenilenerek kapatılma çalışmaları Hürriyet Caddesi'nde başlatıldı. Daha sonra ilçe genelinde Ali Çetinkaya Caddesi, Taylı Caddesi ve Sahip Hoca bulvarı ve bunlara bağlı doğalgaz kazılarının yapıldığı sokaklar da tamir ve yenileme çalışmaları sürecek.