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Burhaniye'de yön tabelası şaşırtıyor

Burhaniye Ören Mahallesi’nde bulunan yön tabelası sürücüleri şaşırtıyor.

Burhaniye Ören Mahallesi'nde bulunan yön tabelası sürücüleri şaşırtıyor. Akçay yönünden gelen araçların, ilçe merkezi yerine Eczacı Rasim Caddesi'ne girdiğini anlatan Necmi Alanbay, Burhaniye istikametini gösteren okun bir başka tabela tarafından engellendiğini söyledi.


Akçay yönünden gelerek Burhaniye ilçe merkezine gitmek isteyen sürücüler, tabelalar yüzünden yolunu şaşırıyor. Burhaniye tabelasının ilçe merkezi gösteren bölümü bir başka tabela yüzünden engellenirken, yöreye ilk kez gelen sürücüler büyük sıkıntı yaşıyor. Tabelanın düzeltilmesini isteyen yazlıkçı Necmi Alanbay, “Akçay yönünden gelen sürücüler, Burhaniye tabelasının ilçe merkezini gösteren bölümünü göremiyorlar. Bunun için pek çok sürücü ilçe merkezine gideceği yerde Eczacı Rasim Caddesine girmektedir. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Aksi halde yöreye ilk gelen vatandaşlar sıkıntı çekmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

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