Burhaniye'de Yüksek Öğrenim Derneği genel kurulunu yaptı

Burhaniye ilçesinde, Yüksek Öğrenimi Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin genel kurulu yapıldı. Ticaret Odası Salonunda düzenlenen genel kurulda derneğin yeni yönetimi belirlendi.

Burhaniye'de 40 üyesi bulunan Yüksek Öğrenimi Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı. Dernek yönetimi Mahinur Sönmez, Beyhan Oğuz, Zafer Anaç, Ali Özcan ve Meziyet Narin'den oluştu. Divan başkanlığını Ali Özcan'ın yaptığı genel kurulda, Burhaniye'nin üniversite şehri yapılması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Eğitime büyük önem verdiklerini anlatan Ali Özcan, “Burhaniye zeytincilik ve tarımla geçimini sağlamaktadır. Ancak, bu yeterli değildir. İlçemizi üniversite şehri yapmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz” dedi.