Burhaniye'de Yükselen Nağmeler Konseri coşturdu

Burhaniye Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği 'Yükselen Nağmeler Konseri' izleyenleri coşturdu.

Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı koronun seslendirdiği Acem kürdi ve Uşşak eserler ayakta alkışlandı.

Reha Yurdakul Külttür Merkezindeki düzenlenen konserde seslendirilen 25 eser büyük ilgi gördü. Salonu dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Konseri Belediye Başkan Vekili Hasan Metin ve yaklaşık 200 müziksever izledi. Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah'ın da udu ile saz heyetinde yer aldığı koro izleyenleri coşturdu. Konserin birinci bölümünde Acem kürdi eserler seslendirilirken, ikinci bölümde de Uşşak eserlere yer verildi. Dernek Başkanı Cavit Dedeşah, konuklara teşekkür ederken, konserlerin devam edeceğini söyledi. Başkan Vekili Hasan Metin'de koro şefi Ali Osman Çakır ve koro üyelerine teşekkür etti.