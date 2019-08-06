Burhaniye'de zeka oyunları kursunu bitirenlere belgeleri verildi

25 kursiyer için Barış Manço parkında düzenlenen belge dağıtım töreninde coşku yaşandı.

Nadir Tolun İlkokulunda düzenlenen zeka oyunları kursunun öğretmenliğini Ceren Aşkın yaparken, öğrencilerin teknoloji bağımlılığından uzak tutulmasının amaçlandığı bildirildi. Barış Manço Parkında düzenlenen törene velilerde büyük ilgi gösterdi. Öğrencilere belgelerini veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Yaz kursları kapsamında düzenlediğimiz zeka oyunları kursuna 25 öğrencimiz katıldı. Kursun, çocuklarımızın zeka gelişimine katkıda bulunduğu gibi, onları teknoloji bağımlığından uzak tutacağına inanıyoruz. Emeği geçenlere ve velilerimize teşekkür ederim. Kurslarımız devam edecek” dedi.