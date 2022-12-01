Burhaniye'de zeytin hırsızlığı önlemleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında zeytin hırsızlığının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya İlgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, zeytin hırsızlığının önlenmesi konusunda Balıkesir Valiliği tarafından uygulamaya konulan tedbir ve kararların takibi ele alındı. Alınan tedbirlerin caydırıcı ve sonuç alıcı mahiyette olması İçin yapılacak çalışmalar ile ilgili kurumların talepleri ve ihtiyaçları değerlendirildi. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, zeytin hırsızlığının önlenmesi için yoğun bir çalışma yapıldığını kaydetti. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Emir Sırakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 905 Komutanı Berkan Başaran, Ziraat Odası Başkanı Ali Karaaslan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünsal Çalışkan ve Zabıta Müdürü Yüksel Yüce katıldı.