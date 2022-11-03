Burhaniye'de zeytin katliamının önüne geçilecek

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, zeytinlik yasasıyla, daha önce imara açılmış olan arsalara yapılacak inşaat alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkarak meclis kararı aldı. Kasım ayı meclis oturumunda verilen başkanlık önergesiyle, meclisten oy birliği ile geçen kararda, imara açık olan arsalardaki zeytin ağaçlarının kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Tüm meclis üyelerinin oylarıyla alınan karar çerçevesinde; içinde zeytin ağacı bulunan imarlı arsalara yapılacak inşaatlarda, inşaat alanına denk gelen ağaçların taşınması, arsanın diğer alanlarında bulunan Zeytin ağaçlarının da yerinde kalarak sökülmemesi ve kesilmemesi yönünde karar alındı. Bu karara uymayan vatandaşlara ise gerekli en ağır yaptırımlar uygulanarak idari para ve ruhsat cezaları verilecek. Belediye Başkanı Deveciler, “Bir vatandaşımız, 1993 yılı ve öncesindeki zeytinlik yasasıyla imara açılan arsa vasfında olan yerlere inşaat yapacak ise ve arsasında zeytin ağaçları varsa, bu ağaçları kesemeyecek. İnşaat ruhsatı alırken ayrıca alanda bulunan zeytin ağaçlarıyla ilgili rölöve istenecek. İnşaat alanına denk gelen ağaçları ise gerek kendisi taşıyacak ve belediyeye belge getirecek, gerekirse belediyeye bildirecek; biz onları kamu alanlarına taşıyacağız. Bu konuyla alakalı hassasiyetimizi tüm Türkiye biliyor. Bu zamana kadar 1 m2 zeytinlik alanını imara açmadık. Açmayacağız da. Burhaniye olarak, zeytine verdiğimiz önemi aldığımız bu kararla da tekrar gösteriyoruz. Bu anlamada meclis üyelerimize de hassasiyetleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Burhaniye de 2 milyon 300 bin dolayında zeytin ağacı bulunmaktadır.