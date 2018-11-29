Burhaniye'de zeytinde dengeli ve doğru gübreleme konferansı yapıldı

Dr. Habil Çolakoğlu'un konuşmacı olarak katıldığı Zeytinde Dengeli ve Doğru Gübreleme Konferansı ilgi gördü. Düzenlenen konferansa AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ve Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ile üreticiler katıldılar.

Burhaniye'de Kazım Karabıyık ve Şinasi Çelik'in öncülük ettiği konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Habil Çolakoğlu, hayatının zeytinde gübreleme ve budama konularıyla geçtiğini söyledi. Doğru gübreleme ile zeytinde verim artışını sağlamanın mümkün olduğunu anlatan Çolakoğlu, zeytinlik ve meyve bahçesi kurulacak alanda toprak tahlili yaptırılması gerektiğini söyledi. Toprağın PH değerinin çok önemli olduğunu anlatan Çolakoğlu, “ Toprağımızın mutlaka tahlil ettirelim. Toprakta PH dengesi bozuk olduğunda verim düşer. Zeytinde toprağın PH değeri 6 ile 8 arasında olmalı. Gübrelemeyi bitkinin köküne ulaşacak şekilde yapmalı. Topraklarımızda yüzde 90 çinko eksikliği bulunmaktadır. Gübreleme yaparken buna dikkat etmeli. Kesinlikle anız yakmayın. Anız yakan bunun vebalini ödeyemez. Bir gram toprakta 50 milyon canlının bulunduğunu unutmayalım. Gübreleme yapmadan önce toprak tahlili yaptırmalı ve mutlaka bir teknik elamana danışılmalı. Bunun için Tarım Müdürlüklerini sık sık ziyaret edip bilgi almayı ihmal etmeyin” dedi.