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Burhaniye'de zeytinde randıman ve yağ kalitesi sevindirdi

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı başlarken, randıman ve yağ kalitesi sevindirdi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı başlarken, randıman ve yağ kalitesi sevindirdi. .


Burhaniye'de zeytin hasadı başlarken, zeytinyağı fabrikaları da tam kapasite çalışmaya başladı. Hasat edilen zeytinlerde yüzde 20 dolayında randıman görülürken, zeytinyağları da 4 ile 8 dizyem arasında çıkmaya başladı. Randıman ve kalitenin iyi olduğunu anlatan Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Zeytinde hasat sezonu başladı. Geçen yıla nazaran yüzde 20 dolayında daha fazla mahsul bekliyoruz. Bugünlerde sıkılan zeytinlerden yüzde 20 dolayında yağ elde ediyoruz. Çıkan yağlar 4 ile 8 dizyem arasında. Bunun için üretici seviniyor. 3 dizyem zeytinyağına 35 lira fiyat açıklandı. Fabrikamızda zeytinin tonunu 250 liraya sıkıyoruz” dedi.

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