Burhaniye'de zeytinler yağa dönüşmeye başladı

Burhaniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan hasat emekçilerinin günlük kişi başı 100 kilo ortalamasının üzerinde topladığı zeytinlerin ilk hasat ürünleri, işlenerek yağa dönüştürüldü.

Yapılan hasatta ortalama 100 bin kilo mahsul elde eden Bur-Bel Zeytin, bu hasattan yaklaşık 15 bin kilo soğuk sıkım yağ elde etmeyi planlıyor. Özel bir tesiste el değmeden 23-25 derecede işlenerek dönüştürülen Bur-Bel- Zeytinyağları daha sonra belediyenin kendi tesislerinde şişelenip, ambalajlanarak kendi markasıyla tüketiciyle buluşturuluyor. Bölgenin zeytin üzerine ürün yelpazesini de genişleten Burhaniye Belediyesi'ne ait Bur-Bel zeytin sadece zeytinyağı değil zeytinyağı sabunları da üreterek tüketiciye ulaştırmakta. https://www.burbelzeytin.com adresinden zeytinyağı ve sabun çeşitlerinin satın alınabileceğini anlatan yetkililer, siteden alınan ürünlerin ücretsiz olarak kargolandığını anlattı. Son yılların en kaliteli zeytinyağını üreten Bur-Bel Zeytin'in yeni hasat mahsulünden sıkılan zeytinyağını ilk tadan ise Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler oldu. Başkan Deveciler, “Yeni mahsul yağımız laboratuvarda incelendi ve son yılların en kaliteli yağı olarak belirlendi. Hasat emekçilerimizin erken hasatla topladığı ürünlerimiz ilk etapta filtre edilmeden tüketiciyle buluşacak” dedi. Başkan Deveciler, her yıl olduğu gibi bu yılda kalitesi tescillenmiş yeni mahsul zeytinyağlarının satışlarının başladığını belirterek, Burhaniye Belediyesi adına hayırlı olmasını diledi.