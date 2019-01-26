Burhaniye'de zeytinyağlı yemekler yarıştı

Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali coşkulu törenlerle başlarken, düzenlenen zeytinyağlı yemekler yarışması da ilgi gördü.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma da büyük heyecan yaşandı. Zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı börekler ve zeytinyağlı tatlılar kategorisinde yapılan yarışmayı Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Birbirinden lezzetli yemek, börek ve tatlılar sırayla jürinin önüne gelirken, değerlenmenin sonunda tüm yemekler katımcılara ikram edildi. Belediye, salonun önünde pilav ve keşkek ikramı yaptı. Sunuculuğuna Ahmet Altınsoy'un yaptığı yarışmada dereceye girenler birer birer sahneye çağrılırken, her kategoride dereceye girenlere çeyrek altın hediye edildi.

Başkan Uysal, dereceye girenlere çeyrek altın verirken, tüm katılımcılara hediye paketleri dağıttı. Jüri üyelerine de plaket veren Başkan Uysal, “Bu gün 15. Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalini başlattık. Festivalin ilk gününde zeytinyağlı yemek yarışması yaptık. Oldukça ilgi gördü. Dereceye girenlere çeyrek altın verdik. Yarışma, zeytinyağlı yemekler, börekler ve tatlılar kategorilerinde yapıldı. Maksadımız zeytin ve zeytinyağına olan ilgi ve alakayı artırmaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Herkesi 3 gün devam edecek etkinliklerimize bekliyorum” dedi.

Yarışmacılardan Zübeyde Ayşe Özden, “Zeytinyağlı yemeklerde imambayıldı ile üçüncü oldum. Böreklerde ise zeytinyağlı pide ile birinci oldum. Çok mutluyum” dedi.