Burhaniye'de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girerken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Horata yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekte olan Vedat Öktem yönetimindeki 34 ZD 5134 plakalı otomobil önünde gitmekte olan plakası belirlenemeyen traktörü sollarken, arkadan gelen Talat Rasim Özensoy yönetimindeki 35 ADD 910 plakalı araç çarptı. Daha sonra arkadan gelen Mehmet Gezer yönetimindeki 10 HF 877 plakalı yolcu otobüsü ile Coşar Kulaksız yönetimindeki 34 TG 2494 plakalı otomobil ve Cihan Gülerce yönetimindeki 35 ARE 511 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar hasar görürken, polis ve jandarma kaza yerinde önlem aldı. Kaza yapan otobüsteki 8 yolcu da bir başka otobüsle İzmir yönüne hareket etti. Kaza sırasında hafif yaralanan sürücülerden Çoşar Kulaksız ve İlker Sümerli ile yolculardan Gülten Gülerce Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Edremit Bölge Trafik Ekipleri amiri Erol Aslan ve ekibi yolda önlem alırken, Belediye ekipleri de temizlik yaptı. Yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılması ile birlikte normale döndü.