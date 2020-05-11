İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'deki taksi ve durakları dezenfekte edilecek

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Burhaniye’deki taksi durakları ve bunlara bağlı faaliyet gösteren taksi araçları dezenfekte edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Burhaniye'deki taksi durakları ve bunlara bağlı faaliyet gösteren taksi araçları dezenfekte edilecek.


İlçede faaliyet gösteren 8 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 62 taksi aracı ilk planda kendi duraklarında dezenfekte edilecek. Duraklarda yapılacak çalışma sonrası dezenfekte edilen taksilere içlerinde el dezenfekteni, maskeler ve eldivenlerin bulunduğu sterilizasyon paketleri hediye edilecek. İlk dezenfekte işlemlerinden sonra genelge kapsamında taksi araçları her hafta periyodik olarak dezenfekte edilecek.


Burhaniye Belediyesi şantiyesinde kurulan “Dezenfekte Alanına” gelerek dezenfekte işlemlerini yaptıracak taksilere dezenfekte muayene evrakları düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.