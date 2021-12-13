Burhaniye'deki yangında iki aile evsiz kaldı

Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Savaş Sokakta 8 numaralı iki katlı bunanın zemin katında Ahmet Köylü'ye ait dairede yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede binayı sararken, alevler Rıdvan Kızılçınar'a ait ikinci kata da sirayet etti. Binada oturan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, itfaiyeye haber verildi. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürürken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında iki aileden 6 kişi evsiz kaldı.