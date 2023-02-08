Burhaniye'den Hatay'a iş makineleri gönderildi

Deprem bölgelerine yönelik yardım faaliyetlerinde teyakkuzda olan Burhaniye Belediyesi, Hatay'a 2 adet iş makinesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği başlatan Burhaniye Belediyesinde; afet bölgesine gitmek üzere 2 adet ekskavatör, belediye hizmet binası önünden uğurlandı. AFAD ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar dahilinde Burhaniyeli iş insanlarının da desteğiyle görevli operatörler ve şoför deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaraların hep birlikte kenetlenerek sarılacağını belirterek, "Bu zor zamanları, birlik olarak aşabiliriz. Son yüzyılın felaketini yaşadığımız bugünlerde, Belediye olarak tüm imkanlarımızı değerlendirmeye gayret ediyoruz. Yardım seferberliğimiz halkımızın desteğiyle büyüyor. Tüm halkımızın dayanışmasıyla umuda el uzatacağız" dedi.