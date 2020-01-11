Burhaniye'den her hafta Uludağ'a gezi düzenleniyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafta sonları düzenlenen tur gezilerine ilginin büyük olduğu açıklandı. Okulların ara tatilinde özellikle Uludağ'ın revaçta olduğunu bildiren tur şirketi başkanı Aydın Kılcı, bu nedenle her hafta Uludağ'a tur düzenlediklerini söyledi.

Cumartesi günü düzenledikleri turlarla ilçede Uludağ'ı görmeyenin kalmaması hedeflediklerini anlatan Kılcı, "Uludağ gezilerimiz sırasında Bursa'nın tarihi mekanlarını da gezdiriyoruz. Uludağ gezileri normalde 120 lira iken okulların ara tatilinde bu rakamı 90 liraya kadar düşürüyoruz” şeklinde konuştu.