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Burhaniyeli akademisyen estetik hayal ve güzelliği anlattı

Burhaniye ilçesinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi sanatçı Eren Rıfat Okay, “Estetik Hayal ve Güzel” kavramları üzerine bir söyleşi yaptı.

Hayal etmenin hayatı tasarlamak olduğunu anlatan Okay, toplumcu bir sanatçı olduğunu ve sanatı toplum için yapmanın önemine inandığını söyledi..


Ören Sır.bookstore de düzenlenen söyleşi, Burhaniyeli sanat severleri buluşturdu. Amacının gerçekten çağdaş estetiği anlatmak olduğunu anlatan Eren Rıfat Okay, “Güzel kelimesi ne anlama geliyor. Önce bunu bilmemiz lazım. Biz, aslında cennetin içindeyiz. Bu kadar güzellik içinde insanlar neden birbirine kötülük yapıyorlar. Türkiye'de en büyük sorun liyakat sorunudur. Sanatçılar hayal taciridir. Hayalinde bir doğru olması lazım. Güzel gerçekten aşkın yanındadır. Güzellik estetiğin odağındadır. Estetikten uzaklaştıkça şehirler yaşanmaz hale gelir. Sanat ve edebiyat olmasaydı, insanlar birbirine yabancılaşırdı. Zorla sanat olmaz. Estetik evrenin merkezindedir.Estetikte altın orantı söz konusudur. Şeftalini ve elmanın tadında bile altın orantı vardır. Altın oran varsa yükselirsiniz, yoksa batarsınız. Estetik olmadan zeki bir insan olamazsınız. Bizi dinleyen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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