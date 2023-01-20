Burhaniyeli akademisyene uluslararası ödül

Dr. Levent Aksu, 2022 yılı 13. İKSAD Bilim Ödülü'ne layık görülen akademisyenlerden birisi oldu. İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından 2010 yılından beri düzenlenen ve 2022 yılında 13'üncüsü gerçekleştirilen “Bilim Ödülleri” sahiplerini buldu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Aksu, “İKSAD 2022 Bilim Ödülü”nü kazanan akademisyenler arasında yer aldı. Almış olduğu ödülden dolayı kendisine teşekkür belgesi takdim eden Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, “Çalışmaları ile uluslararası akademik gelişime katkı sağlayan başarılı öğretim üyemiz Doç. Dr. Levent Aksu hocamızı tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. Ödül almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Doç. Dr. Levent Aksu ise “Yıl içinde yaptığım akademik çalışmaların sonucunda 13. İKSAD Bilim Ödülü kazanan akademisyenler arasında yer aldığım için çok gururluyum. Bilimsel çalışmalarımın uluslararası arenada takdir görmesi de mutluluk verici. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Balıkesir Üniversitesine bu ödülü getirmekten ve Üniversitemizin temsiline katkı sağlamaktan dolayı ayrıca mutlu ve gururluyum” diye konuştu.