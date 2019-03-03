Burhaniyeli amatörlerin konseri izleyenleri coşturdu

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki konseri, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile yaklaşık 250 müziksever izledi.

Ali Özcan'ın şefliğini yaptığı konserde, hüzzam ve hicaz şarkılar seslendirilirken, seyirciler de sanatçılara eşlik etti. Tamamı amatörlerden oluşan koro üyelerinin solo da okuduğu konserde büyük coşku yaşandı. 30 kişilik koronun konseri izleyenleri coşturdu. Bazı şarkıcılar ayakta alkışlandı. İzleyicilere teşekkür eden Koro Şefi Ali Özcan, 25 yıldan bu yana sürdürdüğü dernek başkanlığını Levent Avcu'yu devrettiğini açıklarken, kendilerini destekleyen izleyicilere teşekkür etti. Derneğin yeni başkanı Levent Avcu'da Başkan Vekili Cemil Bahadır ve izleyicilere teşekkür etti ve konserlerin devam edeceğini açıkladı. Konserin sonunda Koro Şefi Ali Özcan'a çiçek veren Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, “ Şefimiz Ali ağabeye ve koro üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bize unutulmaz bir akşam yaşattılar. Belediye Başkanımız Necdet Uysal'ın selamını getirdim. Kendileri yoğun programı nedeniyle katılamadı. Konserlerin devamını bekliyoruz” dedi.