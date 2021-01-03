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Burhaniyeli arıcılar yeni yıla sevinçli girdi

Burhaniye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle Arıcılık desteklemelerinden faydalanmak için ’Birlik Üyesi Olma ve En Az 30 Arılı Kovan Şartı’ nın kaldırılması arıcıları sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Arıcılık desteklemelerinden faydalanmak için 'Birlik Üyesi Olma ve En Az 30 Arılı Kovan Şartı' nın kaldırılması arıcıları sevindirdi. Alınan karar Burhaniye'de arı yetiştirici çiftçilere büyük sevinç yaşatırken, arıcılar emeği geçenlere teşekkür etti.


Burhaniye de yılbaşı öncesi sağlık çalışanlarına bal ve polen ikramı yapan arıcılar yeni kararla büyük mutluluk yaşadı. Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi Emekli Öğretmen Aydın Kunter, “Konuyla ilgili bir süredir yoğun girişimlerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz ile Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yaşanan gelişmenin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tebliğde değişiklik yapılarak arıcılara büyük faydalar sağlanmasının önü açılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arıcılar adına teşekkür ediyoruz. Salgına rağmen alınan kararın arıcılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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