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Burhaniyeli atletler ilçenin gururu oldu

Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri, atletizmde Balıkesir’de başarılı ile takdir topladı.

Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri, atletizmde Balıkesir'de başarılı ile takdir topladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan Berkan Ertop, Arda Oktay ve Arta Topal çeşitli dereceler kazanırken, okullarının gururu haline geldiler


Balıkesir'de 2018-2019 Yılı Okullar arası Puanlı Atletizm yarışlarına katılan Şehit Mustafa Serin Ortaokulu sporcularından Berkan Ertop yüksek atlamada birinci ve fırlatma topunda ikinci olurken, Arda Topal 1000 metrede ikinci, Arda Oktay ise 60 metrede dördüncü oldu. Mustafa Serin Ortaokulu takımı Küçük Erkeklerde ise takım halinde Balıkesir üçüncüsü oldu. Başarılı atletleri kutlayan Okul Müdürü Vahdettin Mantar, Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu'na da teşekkür etti.

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