Burhaniyeli çiftçiler fuarları sevdi

Bu güne kadar yüzlerce çiftçi fuarlarla tanışırken, İzmir'de düzenlenen Oliv Tech 2019 Fuarına katılan 90 zeytin üreticisi de büyük coşku yaşadı.

Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk'ün öncülüğünde, iki otobüsle Oliv Tech Fuarına giden zeytin üreticileri, gün boyu yeni teknolojileri yeni ürünleri gördü ve bilgiler aldı. Fuarda farklı ürünleri tatma şansına sahip olduklarını anlatan zeytin üreticisi Necat Kaynak,” Fuarda değişik yörelerinin ürünlerini de tatma şansımız oldu. Burhaniye olarak iddialıyız. Bu fuar gezisini düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.