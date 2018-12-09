Burhaniyeli çocuklar güreşmeyi sevdi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliğinin başlattığı ‘Sporda Yetenek 10'la Gelecek' projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluştu. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran öğrenciler çeşitli dallarda spor yaparken, güreş ve tekvando kursları da yoğun ilgi gördü.

Salonda haftanın 3 günü bir araya gelen öğrencilerden 40'ı güreş öğrenirken, 30'u da tekvando çalışıyor. Güreş takımını, Milli Güreşçi Aslan Seyhanlı ve Güreş Antrenörü Züref Sofuoğlu çalıştırırken, tekvandocuları da Şeref Firidinoğlu eğitiyor. Salonun bir köşesinde güreşçiler çalışırken, bir başka köşesinde ise tekvando eğitimi veriliyor. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, projenin amacının gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve iyi sporcular yetiştirmek olduğunu anlattı. Kursları denetleyen Kaymakam Hüseyin Öner, çalıştırıcılardan bilgiler alırken, sporculara başarı diledi. Öner, spor kurslarını çok önemsediklerini anlatırken, her zaman destek olduklarını söyledi. Salonun öğrencilerde dolup taşmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, “ Valiliğimizin başlattığı ‘Sporda Yetenek 10'la Gelecek' projesi kapsamında güreş ve tekvando faaliyetlerindeyiz. Bakın, çocuklar burada cıvıl cıvıl. Biz, gençlerimizi özellikle zararlı alışkanlıklardan korumak için bu faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Hem onların spor yapmalarını, bir spor dalına yönelmelerini, hem de kötü alışkanlıklardan korunmalarını hedefliyoruz. Salonumuzun bu şekilde gençlerimizle dolu olması herkesi olduğu gibi bizi de mutlu ediyor” dedi. Milli Güreşçi Aslan Seyhanlı da, “Şu anda burada 40 tane sporcumuz var. Toplamda 70'e yakın sporcumuz var ama, antrenmanlara devam eden 30 ile 40 arasında. Bu çocukların içinde çok yetenekli sporcularımız var. Bunlardan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah, ailelerde bize destek olur. Daha çok sporcu bekliyoruz. Biz, buradan yetiştirdiğimiz 4 sporcumuzu Balıkesir Büyükşehir Belediyesine transfer ettik. Çalışmalarımız devam edecek” dedi. Tekvando Antrenörü Şeref Firirinoğlu ise, “Haftanın 3 günü çalışmalarımız var. Çocuklarımız gayet mutlu. Gayet iyi çalışıyorlar. Gelecekte inşallah, önce Türkiye şampiyonası, sonra Avrupa, kulüpler ve sonrasında Dünya şampiyonalarına katılmak istiyoruz. Öğrencilerimizin, dışarıda dolaşmaktansa gelip burada antrenman yapmaları, gelecekte iyi insanlar olmaları, vatanına, bayrağına ve milletine yararlı insanlar olmalarını hedefliyoruz. İnşallah, çocuklarımızın iler ki dönemlerde hem spor hayatında olsun, hem diğer hayatlarında olsun güzel yerlere geleceklerine inanıyorum” dedi.