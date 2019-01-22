Burhaniyeli çocukların park sevinci

Belediye, park alanları ve yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlara nefes alabilecekleri mekanlar kazandırırken taktir topladı.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, 5 yıl boyunca toplamda 67 bin metrekarelik alana 42 adet park yaptıklarını söyledi. Yeşile büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Uysal, “Yeşil alanlar ile birlikte toplamda 138 bin metre kare park ve yeşil alanı ilçeye kazandırdık. 5 yıl boyunca kişi başına düşen yeşil alan miktarını %66 arttırdık. Belediye olarak daha yeşil bir Burhaniye için yeni çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini vermek için çalışıyoruz. Burhaniye ilçe sınırlarındaki 38 mahalleyi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar 42 yeni parkımızı hizmete açtık. Yeni açılacak olan parklarımızın da yapımına devam ediyoruz. Mevcut parklarımız da ise yenileme ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Burhaniye'mizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldikten sonra ilçemize yeni parklar, yeşil alanlar kazandırmak adına projeler geliştirdik. Geldiğimiz noktada çok sayıda parkı ilçemize kazandırdık. Yeşil alan miktarını artırmayı başardık. Burhaniye'mizde parklar vatandaşlarımızın buluşma noktası haline geldi. Burhaniye Belediyesi, birbirinden renkli çocuk oyun alanlarının, doğayla bütünleşip keyifli zamanlar geçirilebilecek yeşil alan ve spor ünitelerinin yer alacağı parklar ile Burhaniye'nin çehresini değiştirmeye devam edecek” dedi.