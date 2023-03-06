Burhaniyeli esnafların toz isyanı

Tozdan dükkanlarını açamaz olduklarını anlatan Necati Doğan Çetin, yolun kısa sürede tamir edilmesini istedi.

İlçenin Ören Mahallesindeki Siteler Bulvarında kanalizasyon arızası nedeniyle bozulan yolun onarılmaması esnafları isyan ettirdi. Araçların geçişi sırasında yükselen tozun işyerlerine girdiğini anlatan Meşe Dürüm sahibi Necati Doğan Çetin, sorunun 3 aydır devam ettiğini söyledi. Çetin, “Burada 3 ay önce kanalizasyon patlaması oldu. Bu yüzden yol metrelerce kazıldı. Arıza giderildi. Ancak, yol tamiri yapılmadı. Tozdan işyerimizi açamıyoruz. Bir an önce yolun tamir edilmesini bekliyoruz” dedi. Emlak danışmanı Cemil Yıldız da; “Tozdan çok şikayetçiyiz. Belediyeye de yazdık. Ama, bu güne kadar yapılmadı. Yolun tamir edilmesini bekliyoruz” dedi.