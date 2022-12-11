Burhaniyeli genç öğretmen kalbine yenik düştü

41 yaşındaki Açan, Koca Camide kılınan namazın ardından Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi.

Burhaniye'de Şarköy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatih Açan, dün gece rahatsızlığı nedeniyle Burhaniye Devlet Hastanesine gitti. Burada tetkikleri yapılırken, aniden fenalaşan 2 çocuk babası Açan, bütün cabalara rağmen kurtarılamadı. Koca Camiye getirilen Fatih Açan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Börülceköy mezarlığında toprağa verildi. Açan'ın ani ölümü sevenlerini üzdü. Koca Camideki cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile şube müdürleri, Şarköy Okulu Müdürü Namık Kemal Boladan, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çok sayıda öğretmen arkadaşı da taziye mesajı yayınladı. Şarköy İlkokulu Müdürü Namık Kemal Boladan, “Çok çalışkan ve çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz” dedi. Emekli öğretmen Ali Bayraktar da, paylaştığı mesajında, “ Sevgili kardeşim Fatih Açan vefat etmiştir. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Biz senden razıydık kardeşim. Rabbimde razı olsun mekanın cennet olsun” diye yazdı.