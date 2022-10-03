Burhaniyeli gençler Alman konukları uğurladı

Burhaniye'de 2012 yılında başlayan Kardeş Şehirler Projesi çerçevesinde gelen Alman öğrenciler evlerine döndü. 2020-2021 yılları arasında pandemi nedeniyle yapılamayan Kardeş Şehirler Projesi bu yıl yeniden başladı.

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencilerinden 12 kişi geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Almanya'nın Hürt kentindeki Albert Schweither Gymnasium Lisesini ziyaret ederken, Alman öğrenciler iadeyi ziyaret de bulundu. 25 Eylül Pazar günü Burhaniye'ye gelen, 12 Alman öğrencide dün uğurlandı. Celal Toraman Anadolu Lisesi'nde proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Cüneyt Şenkul'un yaptığı proje çerçevesinde yapılan ziyaret tamamlandı. Alman öğrenciler için Türk yemekleri yapımında uygulamalı tanıtım yapıldı. Konuk öğrenciler, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından da kabul edildi. Bergama Antik Kenti, Ayvalık Tekne Turu ve bazı bölgeleri de ziyaret eden konuklar unutulmaz bir hafta geçirdi. Konuklar için, Burhaniye Belediyesi Ayaklı Mesire alanında uğurlama yemeği düzenlendi. Yemek, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri de buluşturdu. Konuk öğrenciler, Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik, Öğretmen Cüneyt Şenkul ve öğrencilere teşekkür etti.